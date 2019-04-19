Rocky Dağları’nda çığ düştü: Üç dağcıdan haber alınamıyor

Rocky Dağları’nın Kanada’daki kısmında, üç profesyonel dağcının tırmanışı sırasında çığ düştü. Howse Peak adlı dağın doruğuna tırmanmaya çalışan Avusturyalı dağcılar David Lama ve Hansjoerg Auer ile ABD’li Jess Roskelley’den saatlerdir haber alamayan yetkililer üçünün de öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Tırmanış sırasında kullanılan malzemelerin bir kısmını bulduklarını söyleyen yetkililer, hava koşulları çok kötü olduğu için arama-kurtarma çalışmalarının durduğunu duyurdu. Çığın düştüğü alana helikopterle giden ekipte yer alan Steve Holeczi, “Orada düşen çığ küçük bir binayı yıkacak güçte. Kurtulmaları mucize olur” dedi.

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Dağcıların sponsoru The North Face firmasının açıklamasında“Üçü de birbirinden değerli isimlerdi. Aile ve yakın çevresine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dendi.

36 yaşındaki Roskelley, 20 yaşında Everest’e tırmanarak bunu başaran en genç ABD’li olmuştu. Babası Nepal’de, Everest’e tırmananlara rehberlik eden 28 yaşındaki Lama’nın çok sayıda ödülü vardı. 35 yaşındaki Auer de Pakistan’daki tırmanması zorlu dağlardan biri olan Kunyang Chhish East’e tırmanmıştı.