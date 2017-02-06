‘Rockçı imam’ Tüzer Diyanet’e karşı açtığı davayı kazandı

Gazetecilere açıklama yaptığı gerekçesiyle imamlıktan alınan ‘Rock’çı imam’ lakaplı Ahmet Muhsin Tüzer, kararın yürütmesinin durdurulması için açtığı davayı kazandı.

Antalya’nın Kaş ilçesi Pınarbaşı köyünde imamlık yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile ‘Firock’ adında bir grup kurdu.

Kısa sürede Türkiye’de ‘Rock’çı imam’, yurt dışında ise ‘Rock N Imam’ olarak isim yapan Tüzer, 2014’te ABD’de, Nisan 2016’da da Portekiz’in Porto kentinde de konser verdi.

Tüzer, bu süreçte kendisini haber yapmak isteyen gazetecilere de konuştu, sıklıkla gazetelerde boy gösterdi.

Diyanet de ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle Tüzer’i imamlıktan alarak 8 Eylül 2016’da Balıkesir’e memur olarak atadı.

Tüzer, atamanın durdurulması için dava açtı. Diyanet, atamanın ilgili yasaya uygun olduğunu savundu.

Davanın iptalini isteyen Diyanet, Tüzer’in, ‘Portekiz’de vereceği konser öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek vermek için izin istediği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın olumsuz görüşünü sosyal medyadan eleştirdiği ve halk arasında ‘Rockçı imam’ olarak anılmasının ulvi bir meslek olan imamlığı zedelediğini’ savundu.

Ancak Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi, Tüzer’in lehine karar verdi, yürütmeyi durdurdu.

Kararda şunlar kaydedildi: “Adı geçen kişi kadrosuna uygun bir göreve atanmamıştır. Genel yaşantısı, dini bilgi ve becerisi, çalışmalarının yetersiz ve uygunsuz olduğu ortaya konulmayan davacı hakkında hukuka aykırılık görülmüştür. Davacının atandığı yerin önceki görev yerine uzaklığı, işlemle sınıf değişikliği yapıldığı, oturduğu lojmanı boşaltmak zorunda kalacağı, işlemin uygulanmasının telafisi güç zararlara yol açacağı açıktır. 2577 sayılı yasanın 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden yedi gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolunun açık olmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Şu an Balıkesir’de bulunan Ahmet Muhsin Tüzer de kararı “Mahkeme kararını aldım. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Kararın uygulanmasını bekliyorum” sözleriyle değerlendirdi.