Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Rockçı imam’ Kaş’ta bağımsız aday oldu

Kamuoyunda ‘rockçı imam‘ olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii’nin imamı Tüzer, 2013’te Erkin Koray’ın eski gitaristlerinden Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ‘FiRock’ adlı rock grubunu kurmuştu.

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Pınarbaşı Camisi’nde imamlık yaparken, geçen yıl Temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Tüzer’in, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca meslekten ihracına karar verilmişti.

İhracın gerekçesi, imamlık mesleğinin gereği olan ‘itikat, ibadet, tavır, hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olması şeklindeki ortak nitelik şartı’nın kaybedilmesi olarak açıklanmıştı.

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Tüzer, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan oy istedi.

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