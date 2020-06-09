Robottan ‘corona’ bilgilendirmesi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen yıl hizmete giren ‘Aerobot’, uçuşların yeniden başlamasıyla yolcu bilgilendirme hizmetine başladı. Görev yeri iç hatlar giden yolcu terminali olan Aerobot, yolcuları, corona virüsü hakkında uyarıp bilgilendiriyor.

Fotoğraf: DHA

Aerobot ayrıca çocukları eğlendirmek için çeşitli animasyonları da barındırıyor. Tek şarjla sekiz saat çalışabilen robotun boyu karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor. Sesli ve gerektiğinde operatör müdahalesiyle kontrol edilebilen Aerobot, havalimanındaki yolcuların ilgisini çekiyor.

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Robotla ilgilenen bir çocuk şunları söyledi: “Robotu güzel buldum. Ona sevdiğimi söyledim. Bana bagajlarla ilgili bir şeyler söyledi” dedi. Yolculardan Gülcan Öztürk, “Güzel ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda aynı zamanda uyarıyor. Güzel olmuş beğendik. Nasılsın diye sordum o da cevap verdi.”