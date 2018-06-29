Robotlar pizza yapmaya da başladı: Saatte 120 adet

Öğlen molasında rahatça yemek yemeye vakti olmayanlara müjde! Fransız şirketi Ekim, jet hazıyla pizza yapabilen bir robot geliştirdi.

Bir saat içerisinde 120 pizza yapabilen robot, pizzanın kalitesinden de ödün vermiyor. Tek bir pizzacı saatte ancak 40 pizza yapabiliyor.

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Robot henüz ‘servise başlamadı’. Şimdilik sadece Paris’teki bir sergi salonunda görülebiliyor.

Robot piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar diledikleri pizzayı dokunmatik bir ekrandan sipariş verebilecek.

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Ekim’in CEO’su Philippe Goldman, robotun kısa sürede çok pizza üretebilmesini aynı anda birden fazla pizza hazırlayabilmesine bağladı.

Napoli’li pizzacı Vittorio Monti ise robot tarafından yapılan pizzanın kalitesinden şüpheci olduğunu belirtirken, bir aksaklık çıkması durumunda robotun çaresiz kalacağını söyledi.