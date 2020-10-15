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Yaramazlara biraz batar!

Robot yunuslar, akvaryum esaretine son verebilir

İnsanlarla yüzüyor, kafasını sallıyor, zıplıyor… Tıpkı insanların eğlencesi için akvaryum esaretinde yaşayan yunuslar gibi. Tek farkı, canlı değil, robot.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’li Edge Innovations mühendislik şirketinin ürettiği robot yunus o kadar gerçekçi görünüyor ki onunla yüzenlerden biri “Başta gerçek sandım” diyor.

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Uzaktan kumandayla kontrol edilen robot yunusun fiyatı 3 milyon dolardan başlıyor.

Robotu tasarlayan ekip yunusların fizlolojisini öğrenmek ve hareketlerini daha iyi taklit edebilmek için deniz biyologlarıyla çalıştı.

Şirket Hollywood filmlerinde kullanılan bu canlı gibi görünen robotların bir gün eğlence parklarında esir tutulan hayvanların yerini almasını umuyor.

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Edge Innovations’ın kurucusu ve CEO’su Walt Conti şunları söyledi: “Yunus deneyiminden milyarlarca dolar kazanmak için kullanılan 3 bin civarında esir yunus var. Demek ki yunuslar seviliyor ve merak ediliyor. Biz de bu sevgi ve merakı için farkı yöntemler öneriyoruz.

250 kilo ağırlığında ve 2.5 metre boyundaki bu medikal silikon deri kullanılarak üretilen Delle isimli robot, PETA işbirliğiyle okullarda çocuklara doğal yaşam konusunda farkındalık kazandırmak için kullanılıyor.

Çin’deki bir eğlence parkı yakında bu robot yunuslardan kullanmaya başlayacak.

Şimdiye kadar 20 Avrupa ülkesi hayvanların sirklerde kullanımı yasakladı ya da kısıtlama getirdi.

Son olarak Fransa deniz memelilerinin akvaryum ve su parklarında esaret altında yetiştirilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

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