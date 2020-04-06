Robot ‘Dalek’ Yorkshire sokaklarında dolaşarak insanların evlerinde kalmalarını emrediyor

İngiliz bilimkurgu dizisi Doctor Who’da ana karakter Doctor Who’nun baş düşmanı olan dünya dışı varlık ‘Dalek’, İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde sokakları dolaşarak insanların corona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmalarını istedi.
Twitter’da yayınlanan videoda, ‘Dalek’ görünümündeki robot, insanların evlerinden çıkmamaları için devriye gezerken, “Tüm insanlar ‘Dalek’in emriyle kendilerini tecrit altına alacak!” uyarısında bulundu.
Bölge polisi yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımız, herkesin izolasyon altında kalması, sosyal mesafeyi koruması ve hükümetin tavsiyelerine uyması için böylesi bir uygulamayı başlattı” dedi.
Hafta sonu insanları evde tutmak için güvenlik önlemlerini arttıran emniyet güçleri, Sussex bölgesinde barbekü yapan insanların üzerine su döktü, sahilde sörf yapan gençlere ise para cezası kesti.
Bugüne kadar 51 bin 608 vakanın görüldüğü Britanya’da 5 bin 373 kişi hayatını kaybetti.