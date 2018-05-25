Roboskili ailelerin eleştirdiği HDP’li Beştaş: Görevim değişti, ondan açıklama yapmadım

Roboskili ailelerin tepki gösterdiği HDP’li Meral Danış Beştaş, “Aileler açıklama yapmamamı eleştiriyorlar. Haklılar. Aslında şu anda görevim değişti. Ben hukuktan sorumlu değilim. Eleştirileri baş göz üzerine” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları 2011’de Şırnak Roboski’de 34 sivili bombalayarak öldürmüştü.

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AİHM, Roboski katliamına ilişkin yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Bu karara dayanak olarak bir avukatın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bazı eksik belgeleri iki gün geç sunması nedeniyle AYM’nin başvuruyu reddetmesi gösterilmişti.

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Bu gelişme Roboskili ailelerin tepkisine yol açmış, dün mezarlıkta açıklama yapan aileler, AİHM, Şırnak baro başkanı ve HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’a tepki göstermişti.

Ailelerden tepki

Aileler adına konuşan Veli Encü “Dosyanın kimlerle nasıl takip edileceği konusunda ailelerle görüşen, aileleri ikna eden hukukçu siyasetçimiz Meral Danış Beştaş’ın da bugüne kadar bir açıklama yapmamış olması, bu kararı gündemleştirecek bir basın açıklaması düzenlememiş olması, aileleri aramamış olması düşündürücüdür” demişti.

Encü süreci yürüten avukatlara yüklenerek, “Olumlu sonuçlandığında üzerinden şöhret kazanacakları ama reddedildiğinde sorumluluğu paylaşmaktan kaçan dosyanın sorumlu avukatlarından herhangi birinin bugüne kadar bizi arayıp tek bir söz söylememiş olması ibretliktir” diye konuşmuştu.

‘Kesinlikle aileleri anlıyorum’

Artıgerçek’in haberine göre, tepkilere yanıt veren Beştaş, Roboskili aileleri haklı bulduğunu belirterek, “Ben o dönem hukuktan sorumlu eş genel başkan yardımcısıydım. Mağdur ailelerin yanında olma noktasında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hatta 1100 avukatın imza döneminde ben de AYM önündeydim. Açıklamaya siyasetçi olarak katıldım. Ailelere yönelik Şırnak Barosu bu davayı üstlendi. Bizim parti olarak, bir avukata verip vermeme noktasında bir söz söylememiş etik değildir. Eleştiri anlamında kesinlikle onlara karşı bir sözüm yok. Kesinlikle aileleri anlıyorum” diye konuştu.

‘Görevim değişti’

Ailelerin kendisinin ‘bugüne kadar bir açıklama yapmamış olması’yla ilgili eleştirilerine de değinen Beştaş, “Aslında şu anda görevim değişti. Ben hukuktan sorumlu değilim. Hukuk komisyonumuz açıklama yaptı” dedi.

Beştaş şöyle devam etti: “Komisyonumuz açıklama yaptığı için ben yapmadım. Ancak basın mensupları ile görüşlerimi paylaştım. Açıklamadan kaçınmak gibi bir düşünce hayalimden bile geçmedi. Öyle bir tutumum tabii ki olamaz. Sadece bizim ilgili birim açıklama yaptığı için kurumsal işleyiş açısından gerek olmadı buna. Aileleri aramadığımı söylemişler. Aslında alandayım. Daha dün ailelerden birkaçı ile görüştüm. Açıklama yapacaklarından kesinlikle haberim yoktu. Bunun altını çizmek isterim, ailelere her zaman hem benim hem de partimizin kapısı açık. Eleştirileri de baş göz üzerine.”