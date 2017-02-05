Diken

Yaramazlara biraz batar!

Robin van Persie ‘kırmızı kart’ pozisyonunu anlattı: Aramızda itiş kakış yaşandı, Tosic kötü bir tepki verdi

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, Dusko Tosic’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin kararının doğru olduğunu savundu.

‘İtiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı’

Van Persie, Tosic’le aralarında geçen pozisyonu şöyle anlattı: “O pozisyonda kendime alan açmaya çalışıyordum. O da beni durdurmaya, engellemeye çalışıyordu. Belki bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Ama o buna kötü bir tepki verdi. Vermemesi gereken bir tepki verdi. Orada görmüş olduğunuz hareketi yaptı. Bence net bir kırmızı karttı.”

Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini belirten Hollandalı oyuncu, “Bu durumu kendimiz için avantaja çevirdik. Golü attık ve 1-0’ı da korumayı başardık. Hedefimiz kazanmaktı. İdeal olanı 90 dakikada kazanmaktı” dedi.

Derbi öncesi ‘İHH’ organizasyonu: Beşiktaş sahaya ‘Yetim gülerse dünya güler’ pankartıyla çıktı

Vodafone Arena’da ilk yenilgi: Robin van Persie’nin golüyle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe çeyrek finalde

SON HABERLER

Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike

Bütünlüğünü koruyabilen bir toplumu bütün dünya bir araya gelse yıkamaz. Tek adam zaten, o ülkeye hiçbir şey yapamaz. Zaten ülkeleri düşmanları değil, kendi iç çekişmeleri, kavgaları tüketir.

Trump, Rojava ve nisan tılsımı

Süleyman Şah operasyonu YPG ve TSK işbirliğiyle gerçekleşti. Yüzlerce yaralı YPG’li Türk devlet hastanelerinde tedavi edildi. Yani Ankara, bugün terörist dediği yapıyla 2015 yılına kadar işbirliği içerisindeydi.

Uzaklaşmak isteyenin dizisi: Masum

Evde bir battaniyenin sığınağında, odadaki ışıkları kapatıp bir tabletin ya da dizüstü bilgisayarın başında, dış dünyadan ve ‘son dakika’ yazılarından uzakta olmak isteyenlere, gerçek korkularından uzaklaşıp kurmaca korkular duyabilecekleri bir alan veriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...