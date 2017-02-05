Robin van Persie ‘kırmızı kart’ pozisyonunu anlattı: Aramızda itiş kakış yaşandı, Tosic kötü bir tepki verdi

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, Dusko Tosic’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin kararının doğru olduğunu savundu.

‘İtiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı’

Van Persie, Tosic’le aralarında geçen pozisyonu şöyle anlattı: “O pozisyonda kendime alan açmaya çalışıyordum. O da beni durdurmaya, engellemeye çalışıyordu. Belki bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Ama o buna kötü bir tepki verdi. Vermemesi gereken bir tepki verdi. Orada görmüş olduğunuz hareketi yaptı. Bence net bir kırmızı karttı.”

Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini belirten Hollandalı oyuncu, “Bu durumu kendimiz için avantaja çevirdik. Golü attık ve 1-0’ı da korumayı başardık. Hedefimiz kazanmaktı. İdeal olanı 90 dakikada kazanmaktı” dedi.