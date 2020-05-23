Rize’ye giden çay üreticilerine test: Her evden bir kişiye yapılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, seyahat kısıtlaması engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. 110 kişilik ekip, Rize’de, karantinadaki çay üreticilerine, her evden bir kişiye Covid-19 testi yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, yaş çay üretiminde hasat başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının koordinesinde, valilikler ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin toplantıları sonucunnda çay hasadı için üreticilere izin çıkmıştı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

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Dört ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gitmeye başladı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Rize’ye gitmek için başvuranların sayısı ise 36 bine ulaştı. Bunlardan 12 bin dolayında üretici kente ulaştı. İl Pandemi Kurulu’nca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine Covid-19 testi yapmaya başladı. Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alana çağırıyor. Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor.

Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evde yaşayan diğerleri ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarla dışında başka bir alanda bulunamayacak. 14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler normal yaşamlarına dönebilecek. Ekipler, üç günde 5 bin kişiye test yapacak.