Rize’ye giden çay üreticilerinden 22’sinin ‘corona’ testi pozitif: 202 kişi karantinada

Rize’ye giden yaklaşık 11 bin çay üreticisine yapılan Covid-19 testinde 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Rize Valisi Kemal Çeber, çay üreticilerinin 20 Mayıs’tan itibaren Rize’ye gelmeye başladığını hatırlatarak, test sonuçları hakkında şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 11 bin 37 test yapıldı. Bu sabah itibariyle test sonuçlarımız geldi. Son gelen testler sonucu 22 pozitif vakamız meydana geldi. Bu 22 vatandaşımızın her biri hastahanede ve tedavi altına alındı. Bunların yakını olan karantina ve gözlem altında aldığımız 202 hemşehrimiz var. Onların da evde takipleri ve testleri yapılıyor. Onların içinde testleri henüz pozitif çıkan olmadı.”

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‘Kontrol edilebilir’

Kente gelen tüm çay üreticilerinin ‘corona’ taramalarını yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Çeber, “Ortaya çıkan sonuç kontrol edebileceğimiz bir nokta. Takibimiz alanda da devam ediyor” dedi.

Rize valisi kuaför, berber, kurye, toplu taşıma şoförü, garson ve market çalışanları gibi virüs kapma riski yüksek meslek gruplarında da sağlık ekipleri tarafından taramaların başlayacağını sözlerine ekledi.