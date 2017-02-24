Rizespor’un hocası Hikmet Karaman kendinden emin: Hiç takım düşürmedim, lig sonunda herkesi göreceğim

Süper Lig’in 22’nci haftasında Kayserispor’a evinde 4-2 mağlup olan Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, “Bu takım küme düşmeyecek. Ben hiç takım düşürmedim” dedi.

‘Lig sonunda herkesi göreceğim’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada taraftarın protestosuna değinen Karaman, şunları söyledi: “Taraftar bana bağırabilir, istemeyebilir. Ligde durduğumuz konum olarak doğru yerde değiliz. Eleştirilecek yerdeyiz. Hemen bir anti parantez diyelim. Lig sonunda herkesi göreceğim. Çok maç var. Bu kilit maçlardan biriydi. Biz içerideki yedi maçın beşini kazanalım diye hesap yapıyorduk. Bir fire daha verme hakkımız kaldı, başka yok. Bu takım küme düşmeyecek, göreceksiniz. Bu takım oynayan bir takım. Çok küçük nüanslarla maçı kaybeden bir takım.”

‘Hiç takım düşürmedim’

Taraftarın tepki gösterebileceğini ancak ağır ifadeler kullanmaya hakkı olmadığını dile getiren tecrübeli teknik direktör, şöyle devam etti: “Destek verdiler mi, verdiler. Teşekkür ediyoruz. Kendilerinden sonuç adına özür de dileyecek kadar medeniyetliyiz. Durduğumuz yer doğru değil eleştiri olabilir. Ama biz düşmeyeceğiz. O zaman desteğe doğru düzgün devam edeceğiz. Ha diyecekler ki, ya düşersek? Düşmeyeceğiz kardeşim. Ben hiç takım düşürmedim. Ama bu periyotta köstek olursak birbirimize, düşersin. Sen desteği göster, sezon sonunda hesabı sor. Destek göstermeden hesap soramazsın.”