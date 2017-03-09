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Rizespor yönetimi müdahil olmuştu: ‘Çirkin ve kötü tezahürat’tan soruşturma başlatılan 16 taraftara maç yasağı

Rizespor-Kayserispor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Rizesporlu 16 taraftarın Passolig kartları iptal edildi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alınan karar uyarınca taraftarlar, soruşturma tamamlanıncaya kadar maçlara giremeyecek.

Rizespor yönetiminin de müdahil olacağını duyurduğu soruşturma kapsamında 37 taraftarla ilgili incelemenin sürdüğü, görüntü ve ses kayıtlarının deşifresinin ardından maç yasağı getirilip getirilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

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