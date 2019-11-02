Rize’nin yüksek yaylalarında yoğun kar yağışı başladı, çok sayıda mahsur kalan var

Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Rize’nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların sayısı 23’e yükseldi. Hemşin, Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için AFAD, belediye ve il özel idare ekipleri, iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması yapıyor.

Badara yaylasındaki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Fotoğraflar: DHA

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Gito ve Ambarlı yaylalarında mahsur kalan 10 kişi için belediye ekipleri yol açma çalışması başlattı.

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Badara yaylasında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının, yüksek kesimlerde bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor. Badara yaylasında yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, “Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yok” dedi.

Badara yaylası.

Öte yandan Badara Yaylası’nın yukarı kısmında yer alan Gito ve Ambarlı Yaylası’nda, yaklaşık 10 kişi, mahsur kalıp, buradaki evlere sığındı. Harekete geçen belediye ekipleri, mahsur kalanların yayladan alınabilmesi için iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması başlattı.

Gezi amaçlı çıktıkları yaylalarda mahsur kalanların, jandarmayı arayarak durumlarının iyi olduğunu ancak yolun kar nedeniyle kapanmasıyla geri dönemediklerini belirtip, yardım istediği öğrenildi.

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Anbarlı yaylasında mahsur kalan altı kişi kurtarıldı.

Rize’nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan altı kişi de, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. Altı kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, “Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. ‘Bu gece yolda mı kalacağız?’ diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı” dedi.