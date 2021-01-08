Rize’nin ‘Pisa Kuleleri’nin yıkımına başlandı

Rize’de yan yatmaya başladığı için ‘Pisa Kuleleri’ adı verilen binalar yıkılmaya başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışması sonucunda, 12 bina, 142 daire ve 24 iş yerinin yıkımına karar verildi.
AA’nın haberine göre, vatandaşların ev ve işyerlerini boşaltmalarının ardından yıkım bugün özel firmaya ait iş makinesiyle başladı. Yıkımın 10 gün sürmesi planlanıyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, 25 yıl önce inşa edilen Huzur Kent Sitesi’nin zemininde kayma olduğunu belirterek 169 hak sahibinin 18 ay boyunca kira yardımı alacağını dile getirdi.
İtalya’nın Pisa kentinde bulunan 848 yıllık Pisa Kulesi, 5.5 derece eğik konumuyla dikkat çekiyor.