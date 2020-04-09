Rizeli kadınlar ücretsiz dağıtılmak üzere evde maske üretti

Zonguldak’ta, corona virüsüne yakalanan hemşire Özge Akçelebi (23), yedi günlük tedavi sonucunda hastalığı yendi. Moralin önemine değinen Akçelebi, doya doya nefes almanın güzel bir nimet, tat almanın lüks olduğunu anladığını ifade etti. Bazı şeylerin ‘ders almak’ için yaşandığını ifade eden Akçelebi, şikayet ettiği hayatın başkalarının hayali olabildiğini öğrendiğini dile getirdi.