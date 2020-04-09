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Yaramazlara biraz batar!

Rizeli kadınlar ücretsiz dağıtılmak üzere evde maske üretti

Rize’nin Fındıklı ilçesinde kadınların evde ürettiği maskeler, belediye aracılığıyla yurttaşlara ücretsiz dağıtılmaya başladı. 

Fotoğraf: Twitter

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle Fındıklı halkının ücretsiz edinebilmesi için ‘Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret‘ çağrısı yapmıştı. 

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6 Nisan’da başlatılan projeye birçok gönüllü katıldı.

Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu’nun projeye destek vermek için bestelediği ‘Fındıklı’da Meci Var (İmece)‘ şarkısı da belediyenin Twitter hesabından paylaşıldı.  

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