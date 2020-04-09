Rizeli kadınlar ücretsiz dağıtılmak üzere evde maske üretti

Rize’nin Fındıklı ilçesinde kadınların evde ürettiği maskeler, belediye aracılığıyla yurttaşlara ücretsiz dağıtılmaya başladı.
Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Kent Konseyi ve Kadın ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle Fındıklı halkının ücretsiz edinebilmesi için ‘Evde Kal, İmeceye Katıl, Maske Üret‘ çağrısı yapmıştı.
6 Nisan’da başlatılan projeye birçok gönüllü katıldı.
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu’nun projeye destek vermek için bestelediği ‘Fındıklı’da Meci Var (İmece)‘ şarkısı da belediyenin Twitter hesabından paylaşıldı.