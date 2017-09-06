Rize’deki festivalde 3 bin pide üç dakikada tükendi

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Rize’deki festivalde halka ücretsiz dağıtılan 3 bin pide, üç dakikada bitti.

Pidesiyle ünlü Derepazarı ilçesinde bu yıl ilk defa Pide ve Turizm Festivali düzenlendi.

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Festivale katılan pide ustaları, farklı boy ve malzemelerle yaptıkları pideleri pişirerek 6 bin kişiye sundu.

Bir çadırın altındaki masalara konulan pidelere halk yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin pide üç dakika biterken, bazı kişilerin bariyerlerin üzerine çıktığı görüldü.

Festival, mehter takımı ve yerel sanatçıların konserlerin ardından sona erdi, halk dakikalarca horon oynadı.