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Yaramazlara biraz batar!

Rize’deki dereyi kirleten sondaj atığıymış

Rize’de 10 köyden geçen Çiftekavak deresinin kirlenmesine, sondaj yapan şirketin atıklarını dereye deşarj etmesi nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

Dere eski haline döndü. (DHA)

Merkeze bağlı Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı Gölgeli ve Kambursırt köylerinden geçen dere, kirlilik nedeniyle beyaza bürünmüştü.

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Yerel halk, bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının suya bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliliği yaşandığını öne sürmüştü.

Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaptı.

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Derenin kirli hali

İncelemede, doğalgaz boru hattı için sondaj çalışması yürüten özel bir şirketin atıkları dereye bıraktığı belirlendi.

Firmayla ilgili yasal işlem başlatıldı. Firmaya yapılan uyarıların ardından dere eski berrak haline döndü.

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