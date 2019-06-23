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Yaramazlara biraz batar!

Rize’de yol kenarına inen tilki ilgi odağı oldu

Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkinde karayolu kenarına inen tilki ilgi odağı oldu.

Fotoğraflar: DHA

Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği tilki, gelip geçen araçları seyretti. Tilki, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra sarp kayalıklarda gözden kayboldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaptığı yaban hayatı envanter belirleme çalışmasına göre tilkinin de aralarında olduğu birçok türde yoğun artış var.

Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi.

Çalışmada ayı, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, çakal, domuz türlerinde artış gözlendi. Bölgede özellikle ayı ve tilki popülasyonunda yoğun artış olduğu belirtildi.

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