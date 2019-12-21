Rize’de vaşağın öldürüldüğü yere ‘hadis’li uyarı tabelası asıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne, ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin’ hadisinin yazılı olduğu tabela asıldı.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay, yol kenarında vaşağın ölüsünü bulan köylüler, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Veterinerin incelemesinde vücudunda kurşun izine rastlanan vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, 20 kişilik özel ekip, kapı kapı dolaşarak 30’a yakın köy sakinini dinledi ancak henüz sonuç alınamadı.

Reklam

Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürdü.

Köy sakinlerinden Şaban Ali Özçelik şunları söyledi: “Bu yazı çok güzel olmuş, hayvanların öldürülmesi günah. Vaşak, geyik, ceylan, karaca bunların vahşice katledilmesini kınıyoruz. Kontrollerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Biz 1990 yıllarında dağlarda sürü halinde yaban keçilerini görürdük, avcılar bunları bitirdi. Şimdi bir tane bile göremiyoruz.”

Bülent Coşkun da “Tabela güzel ama burada kimse tabela asmakla önlem alamaz… Bu zihniyet ortadan kalkmadıkça” dedi.

Reklam

Çamlıhemşin Kaymakamı Ahmet Çelik, doğayı seven ve hayvan haklarını savunan Çamlıhemşinlilerle tabelayı tasarladıklarını belirtti.