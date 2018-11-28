Rize’de üç asırlık köprü yol çalışmasında tahrip edildi

Rize’de kültür varlığı olarak kabul edilen üç asırlık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü’nün ayağındaki taşlara yol çalışması sırasında zarar verildi. Yol çalışmasının ardından köprüde restorasyonun yapılacağı bildirildi.

Çayeli ilçesi ile Kaptanpaşa arasındaki 20 kilometrelik yolda genişletme ve istinat duvarı inşa etme işine başlandı.

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Ancak çalışmalar sırasında, Yeşiltepe köyü yakınındaki tarihi köprünün bir ayağına zarar verilerek taşları söküldü. Köprünün yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Oyma taşlardan yapılan köprüye zarar verildiği sosyal medyada yayılınca yetkililer harekete geçti.

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Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ve Karayolları Rize Şube Müdürü Ercan Çiçek, köye giderek tarihi kemer köprüde incelemelerde bulundu.

Öztürk, tarihi köprünün bulunduğu yerde dolgu yapılacağı için yol çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana geldiğini söyledi.

Kaymakam şu bilgileri verdi: “Yolun seviye ile köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısının yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir. Tarihi köprülerin bakım ve onarımı karayollarının sorumluluğunda bulunmaktadır ve daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Kaymakamlık olarak bizler de herhangi bir olumsuz bir durum olmaması için durumun takipçisi olacağız kimse endişe etmesin.”

Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen köprüye daha fazla müdahale edilmemesi kararı alındı. Sökülen taşlar muhafazaya alınacak ve çalışmaların ardından aynı taşların yerine konması için restorasyon yapılacak.

Senoz Vadisi’nde bulunan köprü, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip. Köprünün ayakları doğal kayalara oturacak şekilde inşa edilmiş.