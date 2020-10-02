Rize’de sağanak: Ardeşen’de bazı köy yolları kapandı

Rize’de akşam saatlerindeki sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Fotoğraflar: DHA

Ardeşen ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Tunca beldesi grup yolu, yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Reklam

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yolu trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Rize’nin çevresi ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.