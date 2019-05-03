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Yaramazlara biraz batar!

Rize’de MHP MYK üyeleri kaza yaptı: Üç kişi yaralı

Rize’de, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Derepazarı ilçesinde meydana geldi. Kent merkezine giden MHP MYK üyesi Recep Bakırcı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıktı.

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Kazada, Bakırcı ile otomobilde bulunan MHP MYK üyesi ve Trabzon 23’üncü Dönem Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve il yönetim kurulu üyesi Musa Yazıcı hafif yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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