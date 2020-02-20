Rize’de ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadı

Rize’de, iş için gittiği Tayland’dan döndüğünde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

İsmi açıklanmayan hasta ilk olarak Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmuş, oradaki tedavisinin ardından Trabzon’daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, kendisinden alınan kan örneği laboratuvara araştırmaya gönderilmişti.

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Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözlem altındaki kişinin durumuyla ilgili Twitter’daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.”





