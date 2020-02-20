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Yaramazlara biraz batar!

Rize’de ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadı

Rize’de, iş için gittiği Tayland’dan döndüğünde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadığı açıklandı. 

Fotoğraf: Reuters

İsmi açıklanmayan hasta ilk olarak Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmuş, oradaki tedavisinin ardından Trabzon’daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, kendisinden alınan kan örneği laboratuvara araştırmaya gönderilmişti. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözlem altındaki kişinin durumuyla ilgili Twitter’daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.”

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