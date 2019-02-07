Rize’de caminin içinden yol geçiyor

Rize’nin Derepazarı ilçesinde köyde yeterli arazi bulunamayınca bir Kuran kursu binası ve cami, köyden geçen yolun üzerine inşa edildi. Yol dört katlı kurs binası ve cami avlusunun içinden geçiyor.

Fotoğraflar: DHA

Kuran kursu binası inşaatı yıllar önce tamamlandı ve cami inşaatı iki yıl önce bitirildi. İki yapının içinden araçların geçebilmesi için yoldan beş metre yükseklikte koridor açıldı.

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Esentepe köyü cami imamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle iki yapının da yol üzerine inşa edildiğini belirterek “Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor, görenler şaşırıyor” dedi.