Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılmasına ‘Yeni Akit yorumu’: Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!

Provokatif yayınları ve nefret söylemine başvurmaktan çekinmemesiyle bilinen iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtının kaldırılmasını, ‘Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!’ başlığıyla duyurdu.

Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatılmış, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ve CHP il yönetim kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartışmıştı.

Toprak gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk’ü ve cumhuriyeti hedef alındığını savunarak, “Bugün Rize için kara bir gündür” demişti.

Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulacağı açıklanmıştı. ‘Heykel tartışma yarattı’

Söz konusu haberi ‘Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!’ başlığıyla duyuran Yeni Akit, heykelin Rize’de tartışma yarattığını savundu.

Toprak ve Deniz’in görevlilerle tartışmasını aktaran gazete, Toprak’ın “Bugün Rize için kara bir gündür” sözlerine de haberine yer verdi.

Haber şu sözlerle sona erdi: “Fitneci yayınlarıyla bilinen ODA TV ve avanesi, olayı ‘Karşı Devrim Provası‘ olarak değerlendirirken bu yaklaşımın Rizeliler ve duyarlı Müslümanlar tarafından da destek gördüğü belirtiliyor.”