Rize’de ‘Adalet Yürüyüşü’ yapan 50 kişilik gruba saldırı girişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne destek olmak için Rize’nin Çayeli ilçesinde yürüyen 50 kişilik CHP’li gruba saldırı girişiminde bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Ankara’dan Berberoğlu’nun tutukluğu bulunduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne 15 Haziran’da ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Ardeşen ve Pazar ilçelerindeki yürüyüşlerin ardından araçlarla Çayeli ilçesinden gelen CHP’liler, ilçe başkanlığı önünde toplandı.

‘Adalet’ yazılı tişörtler giyen yaklaşık 50 kişi, ‘Adalet’ sloganları atarak kaymakamlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada sözlü sataşmada bulunan bazı kişiler grubun üzerine yürümek istedi ve CHP’lileri yuhaladı.

Kaymakamlık binası önüne gelen gruba tepki gösterenler artarken, kalabalık içerisindeki bazı kişiler yol kenarındaki plastik dubaları grubun üzerine attı, kimileri de partililere saldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine müdahale eden Çevik Kuvvet, CHP’lilerin çevresini sardı. Kaymakamlık binası önünde bir süre beklemek zorunda kalan CHP’li grup, takviye polis ekiplerinin de gelmesiyle arka sokaklardan götürülerek alandan çıkarıldı.

‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan grupsa bir süre alanda bekledi. CHP’liler daha sonra polis kontrolünde ilçeden ayrıldı.