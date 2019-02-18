Rize’de 60 kişilik kadroya 15 bin başvuru

Rize’de 60 kişilik sürekli iş kadrosu için 15 bin 641 kişi başvurdu.

Fotoğraf: DHA (Tamsili)

Rize’nin yerel sitesi olay53.com’un haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, il müdürlüklerine görevlendirilmek üzere toplamda 3 bin 243 işçi alacak.

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Bu kadronun 60’ı da Rize için ayrıldı. Bu kadrolara girebilmek için 15 bin 641 kişi İŞKUR’a başvurdu.

Başvuruların 12 bin 571’i ise 10 kişilik temizlik işçisi kadrosuna yapıldı.

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Başvuru süresi 11-15 Şubat tarihleri olarak belirlenirken işe alınanlar 27 Şubat’ta noter kurasıyla belirlenecek.