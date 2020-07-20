‘Rize şekeri’ stevia için kurulan fabrika, arazi bitkiye uygun olmadığı için boşa düştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇAYKUR’un ‘stevia’ adlı çalı türü bitkiden sıfır kalorili şeker üretmek üzere Rize’de kurduğu fabrikanın, bölgede bitkinin yetiştirilmesi için uygun arazi bulunmaması nedeniyle faaliyete geçemediğini belirtti.

Fotoğraf: AA

ÇAYKUR’un yaklaşık sekiz yıl önce başlayan ‘stevia’ atılımını destekleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu bitkiye ‘Rize şekeri’ adını koymuştu.

Reklam

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesini yanıtlayan Pakdemirli, bugüne kadar yüzde 95’i tamamlanan tesis için 16 milyon lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Tesis için çalışmaları 2018 yılında başlatan ÇAYKUR, Çinli bir firmayla anlaşarak Rize’deki Cumhuriyet fabrikası bölgesinde yer belirlemişti. Fabrikanın bir sene içinde üretime geçmesi planlanmış, ancak bu gerçekleşmemişti.

Pakdemirli, düz ve taban arazilerin çoğunluğu çay bahçelerine tesis edildiğinden ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılabilecek yeterli düz arazi bulunamadığını belirtti. Tarım bakanı, çiftçilere dağıtılan stevia fidanlarıyla ilgili de kendilerine olumlu veya olumsuz geri bildirim gelmediğini ifade etti.

Reklam

Pakdemirli bölgede deneme üretimi yapılan stevia bitkisinin sahip olduğu değerlerin de zaten ekstrakt üretimi için istenilen ölçülerde olmadığını kaydetti.

Tarım bakanı, bu koşullar altında tesisin test edilemediğini, yaprak olmadığı için de üretim yapılamayacağını belirtti.

Pakdemirli tesisin test edilebilmesi için stevia yaprağı ve yardımcı ürünlerin dışarıdan satın alınabileceğini de kaydetti.