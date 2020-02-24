Rize emniyet müdürünü öldüren polis ‘FETÖ üyeliği’nden de tutuklandı

Rize emniyet müdürü Altuğ Verdi’yi iki yıl önce makamında öldüren trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yeni bir soruşturma kapsamında ‘FETÖ üyeliği’nden de tutuklandı.

Altuğ Verdi

Fotoğraf: DHA

Saracoğlu halen cinayetten tutuklu bulunuyor.

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13 Şubat’ta yapılan operasyonda 20 kişi, ‘FETÖ üyesi olmak’tan gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 20 Şubat’ta yapılan ikinci operasyonla altı şüpheli daha gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 26’ya yükselmişti.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden dördü etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından serbest kalmıştı. Dün iki kişinin daha itirafçı oldu ve serbest kaldı.

Toplamda altı kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalırken, Vatan Caddesi’ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.