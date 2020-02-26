Rize emniyet müdürü cinayetindeki ‘FETÖ’ soruşturmasında 13 tutuklama

Makam odasında öldürülen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetiyle ilgili yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden üçü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13’e çıktı.

Altuğ Verdi. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

13 Şubat’ta yapılan operasyonda 20 kişi, ‘FETÖ üyesi olmak’tan gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 20 Şubat’ta yapılan ikinci operasyonla altı şüpheli daha gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 26’ya yükselmişti.

Reklam

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden dördü etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından serbest kalmıştı. Daha sonra iki kişi daha itirafçı olup serbest kalmıştı.

Toplamda altı kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalırken, Vatan Caddesi’ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 24 Şubat’ta işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.