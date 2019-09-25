Rize-Artvin Havalimanı inşaatı can aldı: Operatör iş makinesiyle toprak altında kaldı

Rize’nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize-Artvin Havalimanı için dolgu malzemesi alınan taş ocağında meydana gelen heyelanda bir işçi iş makinesiyle birlikte toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Ekiplerin iki saat süren çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Mehmet Topal’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Ordu-Giresun’dan sonra Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilen ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı’na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi.
Kamyon sürücüleri kaçarak kurtulurken operatör Mehmet Topal iş makinesiyle birlikte toprak altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ulaştığı Topal’ın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.