Rıza Türmen: Cumhuriyet gazetesi davasının özü

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Cumhuriyet gazetesinin 17 yazar ve yönetici hakkında açılan dava (…) Türkiye’deki özgürlüklerin içinde bulunduğu durum ve Türkiye’nin nasıl bir rejimle yönetildiğinin bir simgesi.

Cumhuriyet davası insan hakları hukuku açısından birçok sorunu içinde barındırıyor (…) ”makul” kuşku bulunmadığından, önce tutuklanmaları yanlış. Bir insan hakkı ihlali. İkincisi tutukluluk süresi çok uzun (…) Üçüncüsü (…) tutukluluğa itiraz hakkının ihlali söz konusu.

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Bu üç ihlal birlikte ele alındığında tutukluluğun haksızlığı ve 11 basın mensubunun derhal tahliye edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu haksızlık Anayasa Mahkemesi tarafından düzeltilmezse, AİHM tarafından düzeltileceği kesin.

Savunma hakkına getirilen sınırlamalar ve başka nedenlerle adil yargılama ilkesinin ihlali, dava mahkumiyetle sonuçlanırsa AİHM tarafından ele alınacak bir konu.

Ancak gazetecilerin, mesleklerini yapmalarından dolayı tutuklanmaları ve tutuklu yargılanmaları başlı başına basın özgürlüğünün ihlali. Bunun için davanın sona ermesini beklemeye gerek yok.

Türkiye’de demokrasiye yönelen en büyük tehlike basın özgürlüğünün, bağımsız olmayan bir yargı eliyle ortadan kaldırılması. Cumhuriyet gazetesi davasının özü budur.

Rıza Türmen’in yazısı