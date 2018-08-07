Sarraf’tan rüşvet almaktan yargılanan gardiyan itirafçı oldu

Yargı süreci New York’ta savcılıkla anlaşmalı olarak süren Rıza Sarraf’tan rüşvet aldığı suçlamasıyla yargılanan gardiyan Victor Casado itirafçı olmaya karar verdi.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını delme suçlamasıyla New York’ta tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla anlaşmaya varmıştı. Aynı dava kapsamında tutuklanan eski Halk Bank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla 32 ay hapis cezası almıştı. Sarraf’ın anlaşma sonucu alacağı indirimli ceza ise halen belli değil.

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Cezaevindeyken Sarraf’a rüşvet karşılığı yasaklı madde ve eşyalar getirten gardiyan Victor Casado’nun 20 yıl hapis istemiyle yargılanması da halen sürüyor.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberina göre New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey S. Berman, mahkeme hakimi Richard J. Sullivan’a yaptığı yazılı başvuruda 7 Ağustos’taki (bugün) ara duruşmanın ertelenmesini istedi.

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Berman, erteleme gerekçesinde sanığın daha önce hakkındaki suçlamaları kabul etmeme yönündeki fikrini değiştirdiğini ve bir sonraki duruşma tarihinde hakkındaki suçlamaları kabul etmesini beklediklerini belirtti. Berman, ertelemeyi Casado ve avukatlarıyla uzlaşarak talep ettikklerini de sözlerine ekledi.

İddianameye göre 35 yaşındaki gardiyan, 45-50 bin dolar rüşvet karşılığında, Sarraf’a cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladı. Casado, tutuklandıktan sonra 200 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Türk kadın avukat suçlanıyor

Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman, gardiyana rüşvet verilmesine aracılık eden kadın avukatın, Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını, müvekkilinin Türk avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü. Casado’nun bildiklerini anlatmasıyla söz konusu avukat ve ilgili diğer kişiler hakkında iddianame hazırlanıp yakalama emri çıkartılacak.

Sarraf kabul etmişti

Yargılamalar sırasında Sarraf, Atilla’nın avukatının, cezaevinde rüşvet verdiği yönündeki suçlamasını kabul etmiş, “Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru” diye ifade vermişti.