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Yaramazlara biraz batar!

Rıza Bey apartmanı enkazından depremden 90 saat sonra dört kedi kurtarıldı

İzmir depreminde dört yaşındaki Ayda’nın mucize kurtuluşundan bir saat önce yine Rıza Bey apartmanından dört yavru kedi kurtarıldı.

Fotoğraf: Twitter

30 Ekim’de meydana gelen depremde bu sabah açıklanan verilere göre 102 kişi hayatını kaybetmiş 1026 kişi yaralanmıştı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremden tam 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı enkazından dört yavru kedi çıkarıldığını duyurdu.

Soyer, İzmir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kedilerin videosunu “Umudumuzu yaşatmaya devam ediyorlar” notuyla paylaştı.

İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

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Depremde can kaybı 102’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102’e yükseldiğini bildirdi.

Ufak bir delik sayesinde hayata tutundular: Gel annem buradan nefes alalım

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşadıkları sekiz katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazının altında kalan anne ve kızı kurtulmayı başardı. Anne Anakadın Çakıcı, bir delik görünce, kızına, “Gel buradan nefes alalım” dediğini o sayede hayata tutunduklarını, delik genişleyince de çıkabildiklerini anlattı.

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