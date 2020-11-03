Rıza Bey apartmanı enkazından depremden 90 saat sonra dört kedi kurtarıldı

İzmir depreminde dört yaşındaki Ayda’nın mucize kurtuluşundan bir saat önce yine Rıza Bey apartmanından dört yavru kedi kurtarıldı.
30 Ekim’de meydana gelen depremde bu sabah açıklanan verilere göre 102 kişi hayatını kaybetmiş 1026 kişi yaralanmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremden tam 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı enkazından dört yavru kedi çıkarıldığını duyurdu.
Soyer, İzmir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kedilerin videosunu “Umudumuzu yaşatmaya devam ediyorlar” notuyla paylaştı.