Rıza Bey apartmanı enkazında az sayıda ekiple kurtarma çalışması yürütülecek

İzmir’de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi. Yapılan incelemelerin ardından, Rıza Bey apartmanı enkazında, az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Depremde çöken Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı dokuz katlı binada yana yatma tespit edildi.

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Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi. Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

Yapılan incelemelerin ardından, Rıza Bey Apartmanı enkazında, az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.

30 Ekim’deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.

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Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.