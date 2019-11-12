Riyad’da, sahnedeki tiyatro oyuncularına bıçaklı saldırı: Üç kişi yaralandı

Eğlence ve kültürel etkinlikler alanındaki kısıtlamaları esneten Suudi Arabistan’da, başkent Riyad’daki bir tiyatroda, sahnedeki sanatçılar saldırıya uğradı. Saldırgan, seyircilerin önünde sahneye çıkarak üç oyuncuyu bıçakladı.

Fotoğraf: aawsat.com

Yurtdışından ülkeye giden ve Kral Abdullah Park adlı salonda oyun sergileyen bir tiyatro grubunun üyesi olan ikisi erkek üç oyuncunun hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikeleri olmadığı açıklandı.

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Sahnede oyuncuları bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan saldırgan ise peşine düşen bir seyirci tarafından yakalandı.

Polis, tutuklanan adamın saldırıyı neden düzenlediğine dair bir açıklama yapmadı.

Tiyatro oyununun Riyad’da iki ay süren bir festivalin programına dahil olduğu belirtildi.