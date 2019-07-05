River Plate futbol takımı stadını evsizlere açtı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in ‘milyonerler’ olarak anılan futbol takımlarından River Plate, stadyumunu soğuk havanın etkisini artırması nedeniyle evsizlere açtı.

Fotoğraf: Reuters

Kış mevsimini yaşayan ülkede, soğuk havanın beş kişinin ölümüne neden olmasının ardından harekete geçen gönüllü grup Red Solidaria’nın öncülük ettiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında evsizlere kıyafet ve yiyecek de dağıtıldı.

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Red Solidaria’dan Martin Giovio, ülke ekonomisinin durumunu göze alarak sokakta yaşayan insanların sayısının artmasından endişelendiklerini söyledi. Giovio, “Soğuk hava öldürüyor. Sokakta yaşanamaz. Bu nedenle River Plate’in stadyumunu evsizlere açması çok büyük bir jest” dedi.

Red Solidaria’nın başkanı Juan Carr ise ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan River Plate yönetiminin, iç saha maçlarını oynadığı Antonio Vespucio Liberti Stadyumu’nu bir gecelik açtığını ancak süreci ‘uzatma fikri’ne sıcak baktığını anlattı.