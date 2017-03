Riva ve Florya’dan gelen para bankalara gitmiş: Galatasaray’ın borcu 1 milyar 936 milyon lira

Galatasaray’ın olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün 520 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 936 milyon lira) borcu olduğu açıklandı.

‘Riva ve Florya’da gizli saklı hiçbir şey yok’

Toplantıda yaptığı konuşmada, Riva ve Florya arazilerinin satışı için Emlak Konut’la yapılan anlaşmayla ilgili camiada bilgi kirliliği olduğunu savunan başkan Dursun Özbek, şunları söyledi: “‘508’e sattı, 340’a sattı’ deniyor. Benim burada elde ettiğim şeyler, yapmak istediğim şeyler Galatasaray’ı zor günlerden çıkarmak. Zoru gördüğüm zaman terk eden ya da kaçan bir karakterim yok. Söz verdiğim her şeyi sonuna kadar sürdüreceğim merak etmeyin. Daha fazla bilgi almak isteyene kapım her zaman açık. Yapılan işlerin detaylarını kurullarla da paylaştım. Gizli saklı hiçbir şey yok. ‘Çamur at izi kalsın’ sevdasından vazgeçmek lazım.Riva’yla ilgili projeler aşağı yukarı bitti, yakında ihaleye çıkacak. Hak edişlerimizi aldık. İhale ve sonrası ise ikinci ve üçüncü dilimi alınacak. Çizdiğimiz istikamette ve yaptığım açıklamalarda en ufak bir değişme yok.”

‘330 milyon lira banka borçlarına gitti’

Anlaşma kapsamında Emlak Konut’tan gelen 340 milyon liranın 330 milyon lirasının banka borçalarına gittiğini dile geitren Galatasaray Başkanı, şöyle devam etti: “Biz Emlak Konut’tan gelen 340 milyon lira civarındaki paranın size söz verdiğim gibi 330 milyon lirasıyla banka borçlarını ödedik. Faiz sarmalından çıkılması için… Bu sayede bazı temliklerimiz açığa çıktı. Spor Toto gelirleri, naklen yayın gelirleri ve gişe bilet hasılatı gelirlerimiz açığa çıktı. Ayrıca 330 milyon lira gelen parayı da sermaye avansı olarak Sportif AŞ’nin içine koyduk. SPK’ya sermaye artırımı yapmak üzere başvurduk, bunu da açıkladık.”

‘Mali bağımsızlık savaşı veriyoruz’

Sarı-kırmızılı kulübün mali bağımsızlık savaşı verdiğini vurgulayan Özbek, üyelere, “Ben bu savaşa çok inanıyorum. İnandığım için elimi, kafamı, bedenimi bu taşın altına koydum. İnandığım bir savaş için yaklaşık 80 milyon lira kasa kolaylığı sağlıyorum. İnandığım için 200 milyon lira civarında kefalet veriyorum. Ben hepinizden arkamızda durmanızı, hepinizden kuvvet almak istiyorum” diye seslendi.