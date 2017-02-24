‘Riva ve Florya son kurşundu’ diyen Dursun Özbek: Galatasaray bir daha düşerse çıkışı olmaz 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arazilerinin satışı için Emlak Konut’la yapılan anlaşmayı eleştirenlerin konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını savundu.

TT Arena’da gerçekleştirilen Bein Sports canlı yayınında Şansal Büyüka’nın sorularını yanıtlayan Özbek, anlaşma kapsamında Emlak Konut’un kulübe yaptığı 500 milyon liralık ödemenin ‘avans’ olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

‘En ufak bir daralma yok’

“Bu emlak ya da arsa satış operasyonu değil” diyen Özbek, şöyle devam etti: “Riva ile ilgili Genel Kurul öncesi dört veya beş kere toplantı yaptım; son kurşun olarak nitelendirdiğim toplantıyı yaptım. Genel Kurul’da tablolarla anlattım. Nakit akışını gösterdim. Divan Kurulu’nda dört veya beş defa anlattım. Bu yorumu yapanlar ne halka açık bir şirketin KAP’a yaptığı açıklamayı okumuş, ne Genel Kurul’a gelmiş, ne Divan Kurulu’nu takip etmiş ve ne de basına yaptığım açıklamaları okumuş. 500 milyon dolar iken 500 milyon liraya düştü diyenler işin ne olduğunu düşünerek söylemiş olamazlar. İşte en ufak bir daralma yok.”

‘Kimse endişeye kapılmasın’

Emlak Konut’la ‘gayrimenkul geliştirme anlaşması’ yaptıklarını dile getiren Galatasaray Başkanı, şunları söyledi: “Bu işin nihai geliri karlılığın bölüşülmesi şu surette olur. Emlak Konut proje çalıştırmasını bitirmiş, yakın zamanda da ihale süreci başlayacak. Biz Emlak Konut’la anlaşma gereği üç fazda gelirlerimizi alacağız. Birinci fazda ilk rakamı aldık. İkinci fazda Emlak Konut ihaleye çıkacak. İhaleyi alan kişiden hasılat paylaşımı olduğu için buradan da para gelecek. Üçüncü fazda ise iş bitecek, gelir paylaşımı yapılacak. Kimse endişeye kapılmasın. Ben 500 milyon dolar diyorum. İnsafsız kişiler gitsin baksın. Genel Kurul’u takip etsinler, tutanaklara baksınlar. Orada yazıyor bu. Bana ulaşabilirler, divana gelebilirler. Genel Kurul tutanakları var.”

‘Uzun zamandır ilk kez bilet geliri kasaya girdi’

Bu anlaşmanın Galatasaray’ın çıkışı için tek yol olduğunu vurgulayan Özbek, “Zaten gelen 340 milyon liranın 330 milyon lirasıyla borçlar kapatıldı, temliklerimiz açığa çıktı. O nedenle Kayserispor maçının bilet geliri kasamıza girdi. Uzun zamandır gişe hasılatından kasaya giren ilk para bu” diye konuştu.

‘Son kurşunumuzu attık’

Florya ve Riva’dan elde edilen gelirle temliklerin tamamen kaldırılacağını ve kulübün kredibilitesinin yeniden yükseleceğini kaydeden Özbek, Galatasaray’ın bir kez daha borç tehlikesiyle karşılaşması durumundaysa krizden çıkmasının mümkün olmadığını savundu: “Gelen yönetimin para kullanma imkanı artacak. Bu tehlikeli bir durum. Bu borcu tekrarlamamak için elimizdeki varlıkları değerlendirmek dışında bir imkanımız yoktu. Son kurşunumuzu attığımızı söylemiştim. Bir daha aynı tehlikeli durumla karşılaşırsak ya varsın ya yoksun… 43 senelik ticaret hayatım var. En yüksek performansımı gösteriyor, tüm tecrübemi buraya yansıtıyorum. Bu borç stokuna bir daha düşmememiz lazım. Düşerse Galatasaray’ın çıkışı mümkün olamaz.”