‘Risk haritası’ bir ayda nasıl değişti?

EFE SÖNMEZ

Sağlık Bakanlığı’nın bugün paylaştığı ‘risk haritası’, Türkiye’nin bir ayda nasıl kötüye gittiğini ortaya koydu. ‘Çok yüksek riskli’ kentlerin sayısı üç kat arttı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir ay aradan sonra yeni risk haritasını açıkladı. Sayılara yansıyan vaka artışı, haritada da kırmızı kentlerin artmasına neden oldu.

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Sağlık Bakanlığı’nın ilk yayınladığı risk haritasında ‘kırmızı’ kategorideki çok yüksek riskli kent sayısı 17’ydi.

Yüksek riskli (turuncu) kent sayısı 22, orta riskli (sarı) il sayısı 28, düşük riskli (mavi) kent sayısı ise 14 idi.

Diken’in 19 Mart’ta bakanlık verilerini baz alarak hazırladığı haritaya (üstte) göre kırmızı renkteki kent sayısı 39’a çıkmıştı. Ayrıca 30 turuncu, 11 sarı, bir de mavi il vardı.

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Yeni haritada rekor artış

Bakanlık, bir ay aranın ardından bugün bir kez daha risk haritası (altta) yayınladı.

Buna göre, kırmızı kent sayısı bir ayda 17’den 58’e yükseldi. Turuncu kent sayısı 22’den 12’ye, sarı kent sayısı 28’den 10’a düştü. ‘Maviliğini’ koruyabilin tek kent Şırnak.

Burdur detayı

Türkiye’nin batısında yer alan Burdur, bir ay öncesine göre vaka sayısını azaltmayı başaran tek kent olarak kayda geçti.

Burdur, ilk haritada çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideyken, bugün yüksek riskli (turuncu) kategoriye düşürüldü.

Karadeniz’de düşüş yok

Normalleşme dönemine girildiğinden beri vaka sayısının azalmadığı Karadeniz’in batısı ve doğusunda geçen haftalarda bazı kentler turuncuydu.

Ancak yeni haritada Artvin, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük’ün de ayda kırmızı kategoriye yükselmesi dikkat çekti.

Bir ayda bu altı kentin daha çok yüksek riskli kategoriye yükselmesiyle, Karadeniz’de tüm kentler kırmızıya döndü.

Doğu ‘istikrarını’ koruyor

Yurdun doğu ve güneydoğusundaki birçok kent, ayın başında mavi kategorideydi. Geçen haftaki haritada ise sarı kategoriye yükselmişti. Bakanlığın bugünkü haritasında yine birçok kentin sarı kategoride olduğu görüldü.

Batının tek ‘mavi’siydi…

Türkiye’nin batısındaki Uşak kenti de ilk haritada mavi, geçen haftaki haritada sarıydı. Kentte bir haftada vaka sayısında büyük değişiklik olmayınca rengi de değişmedi.

Büyük kentlerde durum ne?

Türkiye’nin nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum pek iç açıcı değil. İstanbul ve İzmir, bir ayda turuncudan kırmızıya yükseldi. Ankara ise sarı renkten kırmızı renge çıktı. Diyarbakır da bir ayda maviden sarıya yükseldi.