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Yaramazlara biraz batar!

‘Risk devam ediyor’ demişti: Başbakan Ardern 102 gün sonra Yeni Zelanda’da ilk yerel vakayı duyurdu

Yeni Zelanda’da 1 Mayıs’tan bu yana yapılan testlerde 100 gündür toplum içinde Covid-19 vakası kaydedilmediğinin bildirilmesinin yalnızca iki gün sonra “Risk devam ediyor” diyen başbakan Jacinda Ardern’in endişeleri gerçek oldu.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Ardern, ülkesinde toplumsal yayılma olmadan 100 günü geride bırakmalarıyla ilgili açıklamasında, elde ettikleri başarının ikinci Covid-19 dalgası tehdidini azaltmadığını vurgulayarak “100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz. Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor” demişti.

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Ülkenin en yoğun nüfuslu şehri Auckland’da dört yeni vaka tespit edildi. Yurt dışı seyahati geçmişi olmayan 50 yaşlarında bir erkek ve ardından aynı evde yaşayan üç kişinin daha virüs testi pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield bir süredir yerel bulaşın kaçınılmaz olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Bulaşın kaynağı henüz tespit edilemezken aileninin temaslı olduğu kişiler de test edildi. Sonuçlar negatif çıkmasına rağmen temaslılıar önlem olarak 14 gün boyunca izole edilecekler.

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Şehirde dört günlük kısıtlama kararı uygulanarak virüsün kaynağıyla igili araştırma yapılacak.

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