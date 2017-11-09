‘Risk altında’: Çin’in bir yıldır ‘savrulan’ uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir

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Geçen yılın eylül ayından bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin’in ilk uzay istasyonu ‘Tiangong-1’in düşüş rotasında Türkiye ‘risk altındaki ülke’ olarak belirlendi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere gireceğini tahmin ediyor.

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Tiangong-1’in düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan’ın yanında Türkiye’yi de ‘risk altındaki ülkeler’ arasında gösteriyor.

Çin, 2011 yılında fırlattığı ‘Tiangong-1’ ile daha büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçlıyordu.

2016 yılının eylül ayında ise Çinli yetkililer aracın kontrolünün kaybedildiğini doğruladı.

Yerden 300 kilometre yüksekte yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen ‘Tiangong-1’ ile ilgili tahminleri duyuran Avrupa Uzay Ajansı yetkilisi Holger Krag, “Atmosfere girişten çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabiliyoruz” dedi.

Mürettebatı dört yıl önce ayrıldı

Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçalarının ulaşma ihtimali bulunuyor.

2011 yılında fırlatılan ‘Tiangong-1’, iki yıllık ömrünü 2013’te tamamlamış, mürettebatı da bu sürenin tamamlanmasıyla gemiden ayrılmıştı.

Uzay uçuşları tarihinde, düşen uzay aracı parçaları nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.