Riekerink’e göre 12 kafa golü yiyen Galatasaray ‘boydan kaybediyor’: Çok uzun bir takım değiliz

Kayserispor’a evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray’ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink, “Bugünkü maçı kaybetmemizin sebebi sistem değil” dedi.

‘Bizim göstermemiz gereken agresifliği Kayserispor gösterdi’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, zirve yarışındaki rakipleriyle aralarındaki puan farkını kapatmak için ellerine geçen fırsatı değerlendiremediklerini dile getiren Riekerink, şunları söyledi: “Yediğimiz gollere bakıyorsunuz, iki duran top. Şanssızlık olarak değerlendirebilirsiniz belki. Ama şanssızlığın da dışında özellikle ilk yarıda agresiflik, tutku, istek arzu eksikliği vardı. Ne yazık ki o arzuyu gösteremedik. Rakiplerimizin aldığı sonuçlardan dolayı bir baskı mı oluştu üzerimizde bilmiyorum ama bizim göstermemiz gereken agresifliği Kayserispor gösterdi.”

‘Boy anlamında sıkıntılı bir takımız’

Hollandalı teknik direktör, ligde yedikleri 20 golün 12’sinin kafa vuruşlarından gelmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Sezon başında adam adama, adam markajıyla oynuyorduk duran toplarda. Dediğiniz gibi birçok gol yedik. Ondan sonra adam markajından alan markajına döndük. Belli bir dönem iyi gitti aslında. Ne yazık ki boy anlamında da sıkıntılı olan bir takımız. Çok uzun bir takım değiliz. O da belki sebeplerden birisi olabilir.”

‘Bu işin doğasında var’

Tribünlerin kendisini istifaya çağırmasının normal olduğunu ifade eden Riekerink, “35 senedir bu sektörün içindeyim. O yüzden bu tip şeylerin olması çok normal. Bu işin doğasında var. Hocaysanız bunlara alışık olmanız gerekiyor. İyi zamanlarda tribünlerin isminizi söylemesi ne kadar hoşunuza gidiyorsa, kötü zamanlarda da bu tip şeyler olabiliyor” diye konuştu.