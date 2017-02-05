Riekerink ‘tarzının dışına çıktı’: Başakşehir’in ilk golü ofsayt, Emre Belözoğlu kırmızı kart görmeliydi 

Başakşehir’e 2-1 yenilerek Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden Galatasaray’ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink, yedikleri ilk golün ofsayt olduğunu ve Josue’ye dirsek atan Emre Belözoğlu’nun kırmızı kartla oyun dışı kalması gerektiğini savundu.

‘Top kayıplarıyla rakibe yardımcı olduk’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yeteri kadar agresif olmadıklarını belirten Riekerink, “Basit top kayıpları yaptık. Maç öncesi rakibimizin savunmadan hücuma ne kadar hızlı geçtiğini konuşmuştuk. Bu top kayıplarıyla onlara yardımcı olduk. İkinci yarıda biraz daha toparlandık. Golü çok geç bulduk. İkinciyi atacak fırsatı da yakaladık ama olmadı” diye konuştu.

‘Hakemleri eleştirmek tarzım değil ama…’

Hakemleri eleştirmek gibi bir tarzının olmadığını dile getiren Hollandalı teknik direktör, “Ama gördüğüm kadarıyla ilk gol ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda da Başakşehirli oyuncunun sportmenlik dışı hareketi sonrası kırmızı kart görmesi gerekiyordu” dedi.

‘Sneijder’in çıkmasıyla yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşadık’

Kupada elenmelerinin ardından tamamen lige odaklandıklarını ifade eden Riekerink, şöyle devam etti: “Önümüzde Kayseri, sonra da Rize maçları var. İlk beş dakika iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Ne yazık ki Sneijder sakatlandı. Wesley’in çıkmasıyla yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşadık. Pozisyon bulmada zorluk yaşadık. Bizim hatamız mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamamış olmamız. Hemen ilk kötü oyunda rotasyona gitmek doğru değil. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız oldu. Rotasyon olacak. Oyuncular eleştirildi diye değil geniş bir kadromuz olduğu için.”