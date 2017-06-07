Rıdvan Dilmen’e göre ‘milat’ 24 Ocak: Arda Turan ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödüyor 

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısı sonrası milli takımı bırakan Arda Turan’ın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödediğini savundu.

‘Arda’yı cebe koydular, beni bitirdiler’

NTV Spor canlı yayınında “Arda’nın miladı 24 Ocak’tır” diyen Dilmen şöyle devam etti: “Yüzde 50 öyle gitmiştir. Biraz da benim de şeyim oldu çocuğa. İzin almadan zaten aramazdım. Bu siyaseten evet mevet dalgası var ya, bir kere oradan Arda’yı bir cebe koydular 24 Ocak’tan sonra. Beni bitirdiler. Şimdi bu çocuk da onun bedellerinden birini ödüyor. Bu ciddi bir sebep, yüzde 50’den fazla bir sebeptir. En az yüzde 70’i, Arda’yı yerle bir eden, hatta geçenlerde Murat Boz’u eden, Burak Yılmaz’ı hanımıyla eşiyle çocuğuyla falan filan yapan… Bunlar hep siyasi çocuklar da Allah’ı var hiçbir sıkıntıları olmadı. Çünkü Arda’nın kimseyle sorunu yoktu. Olayı farklı hale getirdiler. Ben açıkçası Arda’nın da bu konuda çok yıpratıldığını düşünüyorum. Bekliyorlardı. Arda bu konuşmayı yapmadan önce de aynı yaşıyordu. ben de aynı yaşıyordum. Ne değişti de Arda böyle oldu? Sebepleri tecrübeme dayanarak söylüyorum. Birincisi siyasi, tarışmasız. Bunu futbol direktörününü görmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım.”

Ne olmuştu?

Twitter hesabından 24 Ocak’ta paylaştığı kısa videoda, “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” diyen Rıdvan Dilmen, Arda Turan’a da ‘Evet’ oyu vermesi çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıyı karşılık bırakmayan Turan, paylaştığı kısa videoda ‘Evet’ oyu vereceğini ilan etmiş, futbol hayatını Çin’de sürdüren Burak Yılmaz’a ‘pas atmıştı’.