Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Fotoğraf: www.ntvspor.net

15 yıldır, NTV’de, ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında yorumculuk yapan Dilmen, son dönemde organize bir şekilde hedef gösterildiğini, kendisine ve ailesine yaşatılan üzüntüyü, atılan iftiraları kabul edemeyeceğinin altını çizdi.

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Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dilmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğimi Milli Futbolcu-Teknik Direktör-Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli Babamın ve Annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.”

‘İfşa edeceğim’

Doğuş Grubu Başkan’ı Ferit Şahenk ve NTV ailesine teşekkür eden izleyicilerine minnettar olduğunu ifade eden Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden! halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve AZMETTİRİCİLERİNİ bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.“