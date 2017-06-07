Rıdvan Dilmen ‘ısrarcı’: İzmir Marşı’nı çok seviyorsanız 50 senedir söyleseydiniz, siz de biliyorsunuz ki siyasi 

Eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, İzmir Marşı’nın tribünlerde siyasi nedenlerle söylendiğine dair görüşünü yineledi.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Dilmen, “Aylardır siyaset var tribünlerde, salonlarda. Önce onları halledin be kardeşim. İzmir Marşı’yla Atatürk’ü mü seveceksiniz?” demişti.

‘Yargıya gideceğim’

Sosyal medyada tartışılan bu sözleri hakkında bu kez de NTV Spor canlı yayınında konuşan Dilmen şunları söyledi: “Kızım dahi bana mesaj attı, ‘Baba bu ne ya’ filan dedi. Öbür taraftan gece 2’de bir kadın arıyor garip garip veya insanlar sosyal medyadan… Bu arada ben sosyal medya kullanan bir adam değilim ama şunu söyleyeyim; anneme ve kızıma edilen küfürlerle ilgili yargıya gideceğim. Tatili matili bırakacağım, bu işlerle uğraşacağım. O arkadaşlar, kabadayı arkadaşlar, tweet kabadayıları gelecekler mahkemeye, ne diyecekler biliyor musun? Ben değildim o, onun için söylemedim diye yalan söyleyecekler. Bu kadar aşağılıklar çünkü, hepsi aşağılık. Çünkü dün akşam benim ne dediğimi o kadar iyi biliyorlar ki. Aynı Aykut Kocaman gibi yine manipüle ettiler. Nasıl ettiler? Ben şimdi siyaset mi yapmışım, yoksa siyasi olmaması lazım mı demişim? İzmir Marşı yasaklansın cümlem nerede benim? Bunu utanmadan, sıkılmadan yazıyorlar. Ben dün bunları konuştum.”

‘Siz de biliyorsunuz ki siyasi’

“İzmir Marşı yüz yıla yakın zamandır var, niye daha önce kullanmıyorlardı?” diye soran NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Basketbol finalinde 16 bin seyirci bağırdığı zaman yanımda oğlum ve kızımla ben de eşlik ettim İzmir Marşı’na. Ben diyorum ki stada gelen insanlar eğer İzmir Marşı’nı siyasi bir şey olarak kullanmıyorsa herkesten özür dilerim. Peki aklınız neredeydi bir sene, iki sene, beş sene önce? Veya penaltılara kalıyor, ‘Ya Allah Bismillah Allahu Ekber’. Ne oluyor be kardeşim, dinler arası savaş mı var, ne var? O da siyasiyse o da yanlış. İzmir Marşı’nı masumane, birdenbire insanların içinden geldiği, siyasi değil diyorlarsa eyvallah. Ama siz de biliyorsunuz ki siyasidir. O biraz önce söylediğimi açayım biraz. Rize’de cumhurbaşkanının lehine Rizeli olduğu için tezahürat yapılırken, ailesi ‘Yapmayın böyle şeyler Allah aşkına’ dedi. ‘Siyaseti sokmayın’ dediler. Atatürk’ü seviyorum, Recep Tayyip Erdoğan’ı sevemez miyim? Recep Tayyip Erdoğan’ı seven Atatürk’ü sevemez mi? Nasıl olacak peki?”

‘İstedikleri kadar küfretsinler, cumhurbaşkanının yanındayım’

Sözü, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze anayasa referandumu öncesinde başlattığı ‘Evet’ kampanyasına getiren Dilmen, “Bir daha olsa bir daha derim, kıvırmam” dedi: “Cumhurbaşkanı siyaset yaptığı süre içerisinde her türlü yanındayım. İstedikleri kadar küfretsinler. Zaten meseleleri bu. Yoksa benim Atatürk’ü ne kadar sevdiğimi… Benim babam Selanikli’dir uyanıklar. Ben sporda siyasete karşıyım. Zaten işin tuhaf tarafı, siyaset spora karışmıyor. Spor karıştırıyor. İzmir Marşı’yla Atatürkçülük olmaz. İzmir Marşı zaten hepimizin İzmir Marşı. Peki yeni mi yazıldı ki dört aydır kullanıyorsun. Neredeydi geçen sene aklın? Her gün söyleyin, ben de söyleyeyim ama bunun böyle olmadığını biliyorlar. Oradan kesmişler. Kendilerine göre bir şey yapmışlar. İzmir Marşı’nın çok seviyorsanız 50 senedir söyleseydiniz.”