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Yaramazlara biraz batar!

Rezervde ‘açıklanamayan’ artış: MB yetkilisi ‘Döviz alımı yapmıyoruz’ dedi

Merkez Bankası’ndan bir yetkili piyasada herhangi bir döviz alımı işlemi yapmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre MB rezervlerinde geçen hafta 2 milyar dolar civarı artış yaşanırken, bunun 750 milyon dolar kısmı ‘açıklanamıyordu’.

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Piyasa bu tutarın dolar/TL’nin 7.5’e yaklaştığı dönemde MB’nin piyasadan aldığı döviz olabileceğini düşünüyordu.

Bu nedenle Reuters’ın MB’ye yönelttiği bir soruyu MB yetkilisi “Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor” diye yanıtladı.

Dolar/TL ekonomi yönetimindeki değişim ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği reform söylemleriyle birlikte 8.58 tarihi zirvesinden hızla 7.5’e gerilemiş ancak burada kalıcı olmamıştı.

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Birçok bankacı dolar/TL’deki 7.5’ten 8’e doğru yükselişi yabancıların lira alımlarına lokallerin döviz varlıklarını bozdurarak eşlik etmemesine bağlamıştı. Ancak bazı bankacılar TL’deki değer kaybının MB’nin piyasada dolar alımı yapmış olabileceği nedeniyle olduğunu da düşünmüştü. Bu düşünce öncü rezerv verileri ile daha belirgin hale gelmişti.

MB ise bu açıklamasıyla döviz alım yönünde işlemi olmadığını net şekilde ifade etti.

‘Rekabetçi TL’ söylemiyle birlikte son bir buçuk yılda uygulanan politikalar yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışların yanında kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı ile sonuçlanmıştı. MB rezervlerinde sadece bu yıl yaşanan kayıp 100 milyar dolar düzeyinde.

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