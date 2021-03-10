‘Rezerv kaybı yok’ diyen Erdoğan: Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin son dönemde sık sık gündeme getirdiği ‘rezerv kaybı’na ilişkin “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” dedi.

Fotoğraf: AA

Rezerv tartışması CHP’nin geçen haftalarda Twitter hesabından “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” başlıklı paylaşımıyla alevlenmişti.

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Paylaşımda MB’nin döviz rezervinin eksi 47 milyar dolara düştüğü belirtilerek, “Bunların hesabının sorulmasını kimler engelliyor” ifadeleri yer almıştı.

Erdoğan ise damadı Berat Albayrak döneminde MB rezervlerinde yaşanan düşüşü, ‘ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı’ söylemiyle savunurken, ‘ekonomik tuzaklarla mücadelede’ kullanılan bu rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söylemişti.

Erdoğan, partisi AKP’nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında konuya tekrar değindi.

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“CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar” diyen Erdoğan, “Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş düşsün başınıza” ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Şurada enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren, Sayın Berat Bey’in o dönemlerde attığı adımları, acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para, hepsi, bu milletin Hazine’sinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir, sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya, orada.”

Erdoğan, şöyle konuştu: “Merkez Bankası’nın rezervi neydi? 27.5 milyar dolardı. Kimden devraldık? Yine sizden devraldık. Sizin şu anda sözcünüz, Hazine’de aynen çantacı olarak dolaşırdı. Ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazine’sini ne Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. Ama bizimle Merkez Bankası da güç buldu, Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Açsınlar baksınlar, ama işlerine gelmez. Şu anda da hamdolsun yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.”

‘Çok nankörsünüz’

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak hakkında söz konusu tweetleri paylaşanlara seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “İşte ‘Damat’ diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in enerji ve tabii kaynaklar bakanlığında bu adımlar atıldı. Sadece bu mu? Hayır. Yine o dönemde, bu gemilerle bizler LNG’yi ülkemize çekmek ve burada onları doğal gaza çevirme sürecini başlattık. Aynı şekilde Tuz Gölü’nün altını, doğal gazla depolama sürecine girdik. Bu adımlar o dönemde atıldı. Çok nankörsünüz be. Yahu bunları hiç duymadınız mı, görmediniz mi? İnanın, bunların kulağı vardır duymaz, gözü vardır görmez, kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz.”